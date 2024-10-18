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Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa ve Suruç’taki hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ahmet, Alican, Resul ve Mehmet Kılıç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil şarampole kamyonet ise yol kenarına devrildi.

Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Aslan yönetimindeki 34 ASS 78 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Suruç kara yolu Kırkmağara Mahallesi yolundan ana yola çıkan Mustafa Kılıç yönetimindeki 27 AER 365 plakalı otomobille çarpıştı.

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