Bu yıl 9-15 Ocak 2023 tarihlerinde kutlanan Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla AKEDAŞ tarafından enerji israfının önüne geçilmesi konusunda farkındalık oluşturmak adına etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen AKEDAŞ yetkilileri, öğrencilere enerjiyi verimli kullanmanın püf noktaları hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman’da Borsa İstanbul İlkokulu, Kahramanmaraş’ta Hasan Balcı İlkokulu ve Elbistan’da İstiklal İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin Enerji Verimliliği Haftası ile ilgili tasarladıkları görseller ve okudukları şiirlerle etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Elbistan İstiklal İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Elbistan Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Ahmet Geçen, enerji verimliliği ile ilgili gerçekleştirilen seminer çalışması ile ilgili memnuniyetini dile getirirken, AKEDAŞ yetkililerine bu anlamlı etkinlik için teşekkürlerini iletti.

AKEDAŞ’tan yapılan açıklamada ise enerji tasarrufunun önemine değinilirken, "Enerji tasarrufu konusunda bilinçli nesiller yetiştiren ülkelerin, bir adım öne çıkacağı bir küresel iklimden geçiyoruz. Geleceğin mimarı çocuklarımıza, geleceği şekillendirecek en önemli kaynak olan enerjinin verimli kullanılmasının önemini aşılamak için yola çıktık. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte de sosyal sorumluluk projelerimize ara vermeden devam edeceğiz."denildi.

