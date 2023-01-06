AKEDAŞ ile Tüketici ve Proje Müelliflerini yeni bağlantı süreçlerinin tüm aşamalarında entegre bir biçimde dijital bir kanal üzerinde buluşturacak olan Dijital Bağlantı Sistemi devreye alındı.

Dijital Bağlantı Sistemi sayesinde tüketiciler ve müellifler açısından emek ve zaman kaybına neden olan birçok işlem artık dijital platform üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Dijital Bağlantı Sistemi ile ilgili bilgi paylaşan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. DİBAS Proje Yöneticisi Cemile Karaokur Doğruluk,"DİBAS’ı uzun süren alt yapı çalışmaları ve testlerin ardından 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle devreye aldık. Dijital Bağlantı Sistemi ile hedefimiz tüketicilerimiz ve müelliflerimiz açısından uzun zaman alan ve evrak akışının yoğun olduğu başvuru ve bağlantı sürelerini minimuma indirerek mevcut sistemdeki sürecin ortaya çıkardığı zorluğu ortadan kaldırmak. Bunun için de tüm yeni bağlantı süreçlerimizi dijital platforma taşıyoruz. Bu sayede tüketici ve müelliflerimiz artık dosyalar ve evraklarla kuruma gelmeye ihtiyaç duymadan ofis ya da ev ortamında evraklarını Dijital Bağlantı Sistemine yükleyebilecek ve işlemlerini yine bu sitem üzerinden takip edebilecekler." dedi.

Dijital Bağlantı Sistemi ile müellif akreditasyon işlemi, e-imza ile proje onayı, bağlantı görüşü, bağlantı anlaşması, tesisat muayene, geçici kabul ve başvuru durum sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Tüketiciler ve Proje Müellifleri Dijital Bağlantı Sistemi portaline dibas.akedasdagitim.com.tr adresinden ulaşabilecekler.