AKEDAŞ Perakende Satış A.Ş., hizmet altyapısını geliştirmek ve müşteri iletişimini güçlendirmek amacıyla çağrı merkezinde dijital dönüşüm sürecini hızlandırdı. Şirket yönetimi, daha modern ve güçlü bir iletişim sistemi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yeni Teknolojilerle Güçlendirilen Altyapı

Şirket, çağrı merkezi altyapısını güncel teknoloji standartlarına uygun hale getirmek için kapsamlı bir yenileme başlattı. Yapılan güncellemelerle birlikte iletişim süreçlerinde daha hızlı geri dönüş sağlanması hedeflendi. AKEDAŞ yönetimi, dijital uyumun günümüzde hizmet kalitesinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Hizmet

Ekip eğitimlerini düzenli olarak sürdüren AKEDAŞ, hizmet kalitesinde güçlü bir temel oluşturmayı amaçlıyor. Dijital dönüşüm adımlarının, müşteri beklentilerini karşılayan daha etkin bir iletişim hattı oluşturacağı değerlendirildi.

İnisyatif ve İnovasyon Merkezde

İnovasyonu kurumsal kültürüne entegre eden AKEDAŞ, çağrı merkezi süreçlerini daha verimli ve modern bir yapıya taşımayı hedefliyor. Şirket yönetimi, dijital yeniliklerin sunduğu imkanlarla hizmet hızında ve kalitesinde belirgin bir artış sağlamayı planladıklarını ifade etti.

