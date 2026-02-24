Uluslararası piyasalarda jeopolitik tansiyonun yükselmesi ve petrol fiyatlarındaki artış, Türkiye'de akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,41 TL arttı.

Adıyaman'da Akaryakıt Fiyatları Dikkat Çekiyor

Zam sonrası Adıyaman'da litre fiyatları şu seviyelere yükseldi:

Adıyaman Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 59,29 TL

Motorin: 62,59 TL

LPG: 30,74 TL

Motorin fiyatının 62,59 TL'ye çıkmasıyla birlikte Adıyaman, büyükşehirlerle kıyaslandığında en yüksek fiyat uygulanan iller arasında yer aldı.

Diğer Büyükşehirlerde Güncel Fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 57,19 TL

Motorin: 60,30 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 57,04 TL

Motorin: 60,15 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 58,12 TL

Motorin: 61,41 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 58,39 TL

Motorin: 61,69 TL

LPG: 30,09 TL

Kaynak : PERRE