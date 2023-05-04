Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

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Motorinin litre fiyatı 18,81 liradan satılırken, benzinin litresi ise ortalama 20,75, LPG'nin ise ortalama litre fiyatı 10,52 liradan satılıyor.

Hatırlanacağı gibi, bugün akaryakıt gruplarından motorine 1,30 lira indirim yapılmıştı.