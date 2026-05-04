Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar bandında seyrini sürdürürken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında 28 Nisan'daki son düzenlemenin ardından herhangi bir yeni artış ya da indirim yapılmadı.

Adıyaman'da Fiyatlar Değişmedi

Adıyaman genelinde akaryakıt fiyatları önceki günlerle aynı seviyede kalmaya devam ediyor. Kentte güncel pompa fiyatları şöyle:

Benzin: 65,96 TL

Motorin: 74,02 TL

LPG: 35,44 TL

Büyükşehirlerde de tabelalar sabit

İstanbul

Avrupa Yakası:

Benzin: 63,82 TL

Motorin: 71,72 TL

LPG: 34,99 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 63,68 TL

Motorin: 71,58 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 64,79 TL

Motorin: 72,84 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 65,07 TL

Motorin: 73,11 TL

LPG: 34,79 TL

Sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarının seyrinde Brent petrol ve döviz kurunun belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde fiyatlarda yeniden değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

Kaynak : PERRE