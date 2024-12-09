İnsan hakları, sadece bir hukuki mesele olmadığını, aynı zamanda toplumsal barışın ve adaletin temel taşı olduğunu ifade eden Milletvekili Şan,"Bugün, insan onurunun, özgürlüğün ve eşitliğin teminat altına alındığı bir dünya idealini hatırlatan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü idrak ediyoruz. İnsan hakları, sadece bir hukuki mesele değil, aynı zamanda toplumsal barışın ve adaletin temel taşıdır. Milletimizin huzur ve refahını artırmayı kendisine görev edinmiş bir anlayışla, bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz"dedi.

AK Parti iktidarları döneminde insan hakları konusunda büyük reformlar gerçekleştiğini hatırlatan Milletvekili Şan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarları döneminde insan hakları konusunda büyük reformlar gerçekleştirilmiştir. Eğitim, sağlık, kadın ve çocuk hakları gibi pek çok alanda önemli adımlar atılmış; engelli bireylerin, gençlerin ve dezavantajlı grupların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar hayata geçirilmiştir. Yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında duran, adaleti savunan bir Türkiye inşa etmenin gururunu taşıyoruz.

Bugün vesilesiyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, insan haklarına olan bağlılığımız, partimizin temel değerlerinden biridir. Bizler, eşitlik, özgürlük ve adalet ilkelerinden ödün vermeden, insan haklarının her birey için eksiksiz bir şekilde temin edilmesi adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. "Bu özel günün, tüm insanlık için daha adil ve huzurlu bir geleceğe vesile olmasını temenni ediyorum."



Kaynak : PHA