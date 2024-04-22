Önce ilçe ve il başkanlıklarında yapılacak değişikliklerin ardından 'A takımı' olarak adlandırılan kurmay ekibinde de değişiklik yapılması bekleniyor. AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu değişim mesajını vermesinin ardından kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası kulis bilgilerini aktardı. Sözcan'a göre, parti içinde yapılan raporların analizi devam ediyor. Hangi illerde ne kadar oy alındığı, ilçe ilçe yapılan simülasyonlar inceleniyor. Ayrıca anket çalışmaları da sürüyor. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düğmeye basması bekleniyor.

Sözcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişare mekanizmasını işlettiğini ve sonunda nihai kararı vereceğini belirtti. İlk etapta ilçe ve il başkanlıklarında, sonra da kurmay ekibinde değişiklik yapılmasının beklendiğini dile getirdi. Ayrıca sonbaharda yapılacak kongrede Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda değişiklik bekleniyor.

Sözcan'ın aktardığına göre, Kabine'de de bir değişiklik olabileceği yönünde kulis bilgileri var. 3 bakan haricinde, hiçbir bakanın yerinin garanti olmadığı konuşulmuştu. Bu gelişmeler, AK Parti içinde önemli bir tasfiye sürecinin hazırlıklarının yapıldığı izlenimini veriyor.Buna göre, Erdoğan ilk olarak AK Parti’de, ardından Kabine'de değişiklik yapacak.

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, AK Parti’de MYK sonrası kulis bilgilerini aktardı.

Parti içinde raporların analizinin devam ettiğini belirten Sözcan, "Hangi illerde ne kadar oy alındı, ilçe ilçe simülasyonlar gerçekleştirildi. Neden oylar düştü, neden yükseldi gibi değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bunları ayrıntılı şekilde değerlendiriyor. Aynı zamanda anket çalışmaları da sürüyor. Neden AK Parti'ye oy vermediniz, aday profilini mi beğenmediniz, mevcut başkan vaatlerini yerine getirmedi mi gibi... Bütün bu çalışmalar bittikten sonra Erdoğan'ın düğmeye basmasını bekliyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan istişare mekanizmasını işletiyor, sonunda nihai kararını verecek" diyen Sözcan, şunları aktardı:

"İlk etapta ilçe ve il başkanlıkları, ardından A takımı olarak adlandırılan kurmay ekibinde bir değişiklik olmasını bekliyoruz. Sonbaharda yapılacak kongrede de Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda değişiklik bekliyoruz. Bu kapsamda Kabine'de de bir değişiklik olabileceği yönünde kulis bilgileri var. 3 bakan haricinde hiçbir bakanın yerinin garanti olmadığı kulislerde konuşulmuştu."

Kaynak : PHA