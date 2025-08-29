ORC Araştırma Şirketi tarafından “Siyasi Eğilimler Araştırması” kapsamında 26 ilde 160 katılımcıya “Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusunu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, yüzde 30,9 oy oranıyla CHP birinci sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 30,8 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti 8,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

Anket sonuçları ise şöyle:

CHP: 30,9

AK Parti: 30,8

DEM Parti: 8,1

MHP: 7,7

İYİ Parti: 6,0

Zafer Partisi: 3,8

Yeniden Refah: 2,7

Yerli ve Milli Parti: 2,2

Saadet Parti: : 2,0

Anahtar Parti: 1,9

Büyük Birlik partisi: 1,7

Diğer: 23,2

Kaynak : PHA