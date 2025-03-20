“Masumiyet Karinesi Esastır, Siyasetçinin Yapması Gereken Yargı Sürecini İzlemektir”

Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bir yargı süreci yürüyor, bu da siyasetin gündeminde. Evrensel prensiptir, masumiyet karinesi esastır. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Savcının iddianamesini, mahkemenin nasıl değerlendireceğini değerlendirecek olan siyasetçiler değil. Bu konuda yapılan yorumların geçerliliği ve meşruiyeti olmaz.”

“CHP’nin Suçlamaları Siyasi Cehaletin Zirvesidir”

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik yaptığı açıklamaları da eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanımız ve partimiz hakkında darbe girişimi iddiasında bulunuyor. Bu açıklama, CHP’nin siyasi okuryazarlık konusunda ciddi bir sorun yaşadığını gösteriyor. 15 Temmuz gibi bir terörist darbe girişimi ile bir yargısal süreci eş tutmak, siyasi bilgisizliğin ve cehaletin zirvesidir.”

“Yapay Zekanın Bile CHP’ye Öğreteceği Çok Şey Vardır”

CHP’nin yaptığı açıklamaların mantıksız ve temelsiz olduğunu savunan Ömer Çelik, CHP’nin muhalefet yapma biçimini eleştirerek şöyle konuştu:

“Yapay zekaya CHP’nin yerinde olsa nasıl muhalefet yaparsın diye sorsak, emin olun yapay zeka bile CHP’nin ortaya koyduğu argümanlardan daha ileri argümanlar sunabilir. CHP’nin demokratik kültür-yargı ilişkilerinde nerede durması gerektiği konusunda yapay zekanın bile öğreteceği çok şey vardır.”

“CHP’nin İddialarına Cevap Vermesi Gerekiyor”

Çelik, CHP’nin kendi içindeki sorunları gündemden kaçırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye saldırdığını öne sürdü. Özellikle CHP’li belediyelere yönelik iddialar konusunda sessiz kalındığını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza saldırmak yerine CHP'li belediyelerle ilgili gündeme gelen iddialara cevap vermelidir. Kendi içinde yaptığı aday belirleme sürecini Türkiye’nin resmi seçim süreci zannediyor. Bu zihniyet, demokrasiden uzak bir paralel devlet anlayışını temsil ediyor.”

“Şiir Okumak ile Bu İddialar Arasında Fark Var”

Çelik, İmamoğlu’nun gözaltına alınma sürecine dair CHP tarafından yapılan açıklamaların abartılı olduğunu belirterek, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uygulanan hukuksuz süreçlerle bu durumun kıyaslanmasının yanlış olduğunu ifade etti.

“Şiir okumak neresi, buradaki iddialar neresi? O günlerde vesayet mücadelesi verilirken CHP’nin yaptığı açıklamalar tarihe geçmiştir. Sayın Özgür Özel’in yaptığı bu açıklamalar, 15 Temmuz’u da sulandırmak anlamına gelir.”

“Cumhurbaşkanımızın Mücadelesi Demokrasimize 100 Yıl Yeter”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın demokrasiye verdiği emeğin yeterince değer görmediğini savunan Çelik, şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanımızın demokrasimize verdiği 1 saatlik emek, CHP’ye 100 yıl yeter. Bu ülkenin demokratikleşmesi ve milli iradenin yerleşmesi hep CHP’nin karşı durmasına rağmen gerçekleşmiştir.”

“Özgür Özel’in Açıklaması Sivil Darbe Niteliğindedir”

Çelik, Özgür Özel’in CHP tabanına seslenerek yaptığı açıklamayı “sivil darbe” olarak nitelendirerek şu değerlendirmede bulundu:

“Özgür Özel’in kendi seçmenine ve delegelerine baskı yaparak aday belirlemeye yönelik söylemleri, tam anlamıyla bir sivil darbedir. CHP’nin bu mantıkla Türkiye’de demokrasiye katkı sunması mümkün değildir.”

“Cumhurbaşkanımıza Yapılan Saldırılara Müsaade Etmeyeceğiz”

Açıklamasının sonunda Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti:

“Cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük saldırılara hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. CHP’nin vesayet zihniyetiyle mücadelemiz sürecektir.”

Kaynak : PHA