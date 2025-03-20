“Karanlık Bir Güne Uyandık”

Av. Abdurrahman Tutdere, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “karanlık bir gün” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Evet bugün ülke olarak karanlık bir güne uyandık. Türkiye demokrasisi için, hukuk için gerçekten tarif edilemeyecek bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Sabahın erken saatlerinde Türkiye Belediyeleri Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birden fazla belediye başkanı bir soruşturma nedeniyle gözaltılarla uyandık.”

“Hukukun Kullanılması Üzüntü Vericidir”

Tutdere, yaşananları bir yerel yönetici ve hukukçu olarak üzüntüyle karşıladığını belirterek şunları söyledi:

“Bu yapılan operasyon, yapılan gözaltılar ülkemizin hem birliğine hem beraberliğine hem de hukuk geçmişine büyük zarar vermiştir. Ekonomimize de zarar vermiştir. Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiaların büyük bir çoğunluğu siyasi saiklerle hazırlanmış yapay deliller olduğunu da üzülerek görmekteyiz.”

“Milletin İradesine Müdahale Ediliyor”

İmamoğlu’na yönelik soruşturmaların, İstanbul halkının iradesine karşı bir müdahale olduğunu belirten Tutdere şöyle devam etti:

“İstanbul halkının iradesi, 31 Mart seçimlerinde seçtiği bir şahsa, bir belediye başkanına sadece siyasete engel koymak adına hukukun kullanılıyor olması, yargıçların ve savcıların devreye girmesi üzüntü vericidir, doğru değildir. Bu konuda herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum.”

“Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Engel Çıkarmak İçin Yapılıyor”

Tutdere, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak amacıyla bu operasyonların yapıldığını iddia etti:

“Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine aday olan Ekrem İmamoğlu'nun yolunu kesmek adına adaylığına engel çıkarmak için yapılan bir dizi soruşturmalarla karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Bu yapılanlar milletin vicdanında kesinlikle kabul görmeyecektir.”

“İmamoğlu Derhal Serbest Bırakılmalı”

Yaşanan sürecin derhal son bulması gerektiğini belirten Tutdere, şu çağrıda bulundu:

“Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması gerekiyor. Sırf siyasi gerekçelerle gözaltına alınması kesinlikle kabul edilemez bir durumdur ve bu konuda ivedilikle yapılan bu hatadan dönülmesi gerekiyor.”

“Cumhuriyet Halk Partisi Mücadelesinden Vazgeçmeyecektir”

Tutdere, İmamoğlu’na yönelik bu operasyonun sadece onun şahsına değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yönelik bir operasyon olduğunu da vurguladı.

“Kökleri yüzyıllar öncesine dayanan ve bu ülkeye demokrasiyi, hukuku getiren Cumhuriyet Halk Partisi, bu tür operasyonlarla, soruşturmalarla ülkede demokrasi mücadelesinden, hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.”

“Halkımız Vicdanlıdır, Ferasetlidir”

Abdurrahman Tutdere, Türk halkının bu süreçte sağduyulu olacağını ve adaletin er geç yerini bulacağını ifade etti.

“Halkımız vicdanlıdır, ferasetlidir. Günü zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde herkese hak ettiği kadar değeri verecektir. Ekrem İmamoğlu bu operasyonlardan büyüyerek çıkacaktır. Güçlenerek çıkacaktır.”

Kaynak : PHA