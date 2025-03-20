Teknik ve Fiziki Takipler Yapıldı

Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, 29 Ocak 2025 tarihinden itibaren teknik ve fiziki takipler gerçekleştirildi. Yapılan hazırlıkların ardından, 20 Mart 2025 tarihinde saat 06.00’dan itibaren 9 ayrı adreste adli arama ve yakalama faaliyeti icra edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon kapsamında yapılan aramalar ve ara yakalamalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile silahlar ele geçirildi. Elde edilen malzemeler şu şekilde sıralandı:

14,38 gram Metamfetamin

66,6 gram Bonzai ham maddesi

2 gram Kenevir Tohumu

1,75 gram Kubar Esrar

14 adet uyuşturucu kullanma aparatı

2 adet tabanca

4 adet tabanca şarjörü

2 adet tabanca fişeği

1 adet dedektör

14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyon sonucunda 22 şüpheliye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü ve bu tür operasyonların devam edeceği ifade edildi.

Kaynak : PHA