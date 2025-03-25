“Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına Liyakatini Boykot Etmiştir”

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır. Özgür Özel, milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir.”

Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik söylemlerinin sertleştiğine dikkat çekerek, bu yaklaşımın yalnızca kendisine zarar vereceğini belirtti.

“Tehdit Dili Dışında Bir Yeteneği Yok”

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil, sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür. Özgür Özel, milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir.

Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel’in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil, siyaset rotasından tamamen çıkmıştır.”

“CHP’nin Kendi İç Gündemi Var”

Açıklamasında CHP’nin kendi iç gündemine de değinen Ömer Çelik, partideki yolsuzluk iddiaları ve olağanüstü kurultay tartışmalarına vurgu yaptı:

“İşin siyasi açıdan esası şudur: Birincisi, bazı CHP’liler bazı CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi. İkincisi, bazı CHP’liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için mahkemeye başvurdu.

CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP’lilere cevap yetiştirmelidir. CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir.”

“Gerçek Siyasetle Karşımıza Çıkın”

Çelik, muhalefetin sağduyulu davranmasını ve gerçek siyaseti ön plana çıkarmasını isteyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklaması, CHP lideri Özgür Özel’in boykot çağrısına karşı iktidar cephesinden gelen en sert tepkilerden biri oldu.

Kaynak : PHA