“Ya Yanlış Bilgilendirilmiş Ya da Hayale Kapılmış”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarını hayretle dinlediklerini belirten Alkayış, Özel’in yanlış bilgilendirildiğini ya da asılsız bir iddia üzerinden gündem yaratmaya çalıştığını savundu. Alkayış, “Vazgeçer diye bekliyorduk. ‘Yanlış anlamışım, Adıyaman’da böyle bir şey yaşanmamış’ diyerek memleket adına açıklama yapmasını umut ediyorduk. Ancak Genel Başkan, yaşanmamış bir olay üzerinden ısrarla gündem yaratmaya devam ediyor” dedi.

“CHP Bu Ütopyadan Çıkamıyor”

6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren sürecin tamamında bizzat bulunduğunu vurgulayan AK Partili Alkayış, iddia edilen olayların kesinlikle yaşanmadığını defalarca dile getirdiklerini söyledi. “CHP, bu ütopyadan çıkamıyor” diyen Alkayış, Özel’in dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

“Adıyamanlılar Bu Mesnetsiz Söylemleri Kabul Etmez”

Adıyaman’ın huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın şehri olduğunu ifade eden Alkayış, depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan bakanlara yönelik yapılan eleştirileri haksız bulduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özel’e seslenen Alkayış, “Depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan bakanlarımıza iftira atmak yerine, az da olsa takdir gösterebilir misiniz? Adıyamanlı hemşehrilerimiz böylesine haksız ve mesnetsiz söylemleri asla kabul etmez” ifadelerini kullandı.

“AK Parti Olarak Adıyaman’ı Ayağa Kaldırmaya Devam Edeceğiz”

Alkayış, partisinin hizmet siyasetine devam edeceğini belirterek, “Biz, AK Parti olarak eser ve hizmet siyasetimize devam edecek, Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldıracağız. Varsın birileri iftira ve hayal dünyasında yaşamaya devam etsin, biz gerçek hizmetlerle milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.

AK Parti ile CHP arasında 6 Şubat depremleriyle ilgili sürece dair karşılıklı açıklamalar sürerken, tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA