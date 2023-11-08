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Milletvekili Şan’a ziyarette Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta AK Parti İlçe Başkanı Osman Çetinkaya eşlik etti.

İl merkezinin yanı sıra ilçelerinde sorunlarını çözümü konusunda Ankara’da büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan,"Kahta kaymakamımız ve Kahta AK Parti İlçe Başkanımız ile birlikte bulgün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Abdulkadir Uraloğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kahta-Siverek, Kahta-Sincik, Gerger ve Kahta OSB yollarının yapımı gibi Kahta'mızın ulaşım ihtiyaçlarını hızlandırma ve projelerimizi ilerletme konusunda önemli istişarelerde bulunduk. Sayın bakanımız söz konusu Adıyaman olduğunda milletvekili arkadaşlarımızla birlikte kendisine ne ilettiysek elinden geleni yaptı. Ziyaretimiz esnasında kendisine iletmiş olduğumuz bölgedeki ulaşım yolları içinde ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. Sayın bakanımıza ililimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu depremden en çok etkilenen Adıyaman’a ve Adıyaman halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, Adıyaman’la ilgili her konuda her zaman elleriniden geleni yapacaklarını söyledi.



Kaynak : PHA