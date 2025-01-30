"Ekonomiye ve Esnafa Büyük Katkı Sağlayacak"

Milletvekili Kurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehrin en merkezi konumunda inşa edilen Ticaret Merkezi’nin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, projenin Adıyaman ekonomisine ve esnafına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Kurt, şunları söyledi:

"Memleketimizin ekonomisine ve esnaflarımıza büyük katkı sağlayacak olan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle şehrimizde kadim kültürümüzün yaşatılacağı örnek işletmeler, hem turizm hem de ekonomik açıdan önemli bir can damarı olacak."

"Devletimizin Güçlü Duruşuna Şahit Olduk"

6 Şubat depremi sonrasında devletin kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketi sonrasında devletimizin ortaya koyduğu güçlü ve kararlı duruşa şahit olduk. Milletimizin yaralarının sarılması adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği gayret ve özveri, bizlere umut ve güven vermiştir."

Kurt, Adıyaman’da deprem sonrası yaraların hızla sarılması için gece gündüz çalışan tüm yetkililere teşekkür etti:

"Deprem felaketi sonrasında yaralarımızın hızla sarılması için gece gündüz demeden çalışan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile tüm Bakanlarımıza depremzede hemşehrilerimiz adına yürekten teşekkür ediyoruz. İşçiden mühendise kadar emeği geçen herkese minnettarız."

Ticaret Merkezi’nin Açılışı 6 Şubat’ta Yapılacak

28 ticari alandan oluşan Ticaret Merkezi’nin, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde hizmete açılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman’da ticaretin canlanması, esnafın desteklenmesi ve kentin ekonomik hayatına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak : PHA