Araştırma Sonuçları Değerlendirildi

Kahta Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sunum toplantısına Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Prof. Dr. Mahmut Kaya tarafından yapılan sunumda çalışanların çalışma koşulları, kurumsal hizmetler hakkındaki görüşleri ve yönetimden beklentileri ele alındı.

Başkan Hallaç: “Araştırma Bulguları, Belediyemizin Hizmet Kalitesini Artıracak”

Toplantıda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, anket sonuçlarının belediyenin hizmet kalitesini artırma yönünde rehber olacağını belirterek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Mahmut Kaya liderliğindeki proje ekibi tarafından mesai arkadaşlarımıza yönelik yapılan anket uygulaması ve odak grup görüşmelerinin sonuçları değerli hocamız tarafından birim müdürlerimizle paylaşıldı. Belediyemizin kurumsal hizmet ve faaliyetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla hayata geçirilen bu anket çalışması, çalışanlarımızın yönetimden beklentilerini belirleme, çalışma ortamını iyileştirme ve personel memnuniyetini ölçmeye yönelik önemli veriler içeriyor.”

“Sunum sonrası belediyemizin güçlü ve zayıf yönlerini görme imkanı bulduk. Çalışmaya katkı sunan Prof. Dr. Mahmut Kaya ve ekibine, ankete katılım sağlayan tüm mesai arkadaşlarımıza ve toplantıya katılan birim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Araştırma bulguları ve öneriler, belediye hizmetlerimizin kalitesini artırmak için bize rehber olacaktır.”

Anket Sonuçları Belediye Çalışmalarına Yön Verecek

Anket çalışması kapsamında, çalışma ortamının iyileştirilmesi, belediye hizmetlerindeki verimliliğin artırılması, çalışan motivasyonunun yükseltilmesi ve personelin yönetime ilişkin beklentilerinin belirlenmesi gibi konuların ön plana çıktığı bildirildi. Araştırma sonuçları doğrultusunda belediyede çeşitli iyileştirme çalışmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak : PHA