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AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr, İshak Şan yeni yıl mesajı yayımladı. Şan, "Millet olarak birlikte aştığımız zorluklar ve elde ettiğimiz başarılarla dolu, Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu yaşadığımız 2023 yılını geride bırakırken, 2024'e umutla adım atıyoruz." dedi.

Milletvekili Dr. Şan'ın yeni yıl mesajı şöyle:

İnşallah Türkiye'nin yüzyılı olarak anılacak bu yeni dönemde, birlik ve beraberlik içinde inançla azimle daha nice başarılara imza atacağız.

Yeni yıla girerken bir tarafımızda hüzün bir tarafımızda umutlar olacak. Birey olarak her birimiz dünyaya geliş gayemize uygun olarak geçmişin muhasebesini yapıp, geleceğimize yön vereceğiz.

Yeni yılın ülkemize, tüm İslam coğrafyasına ve dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı kutluyorum.

Kaynak : PHA