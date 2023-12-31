Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman Valisi Dr. Osmnan Varol yeni yıl mesajı yayımladı. Vali Dr. Varol, 2023 yılında yaşanan 6 Şubat depremini 'büyük felaket' olarak nitelerken, 2024 yılına; 'yarınlara dair umutlarımızla giriyoruz' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un yeni yıl mesajı şöyle:

Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en fazla can kaybına yol açan 6 Şubat depremlerini yaşadığımız 2023 yılını geride bırakırken, aydınlık ve mutlu yarınlara dair umutlarımızla yeni bir yıla giriyoruz.

Öncelikle şehrimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini alan bu büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, Adıyamanlı hemşehrilerime başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza şifalar diliyorum.

Büyük felaketin meydana geldiği ilk günden bugüne kadar sergilenen dayanışma ruhuyla devlet olarak hiçbir vatandaşımızı ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini yeniden inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.

Yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2024 yılına girerken Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin harman olduğu kadim şehrimizi sahip olduğu tüm değerleriyle en küçük bir akamete, en küçük bir ihmale mahal vermeden yeniden ayağa kaldırmak için çalışma arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımızın memnuniyetini önceleyen bir hizmet anlayışıyla gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden canla başla çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Yeni Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla yeni yıla adım atarken, yeni yılın asırlardır bizleri bir arada tutan kadim bağlarımızı güçlendirmesi ve şehrimizin yeniden eski ruhuna kavuşması için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmekteki azim ve kararlılığımızı artırmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2023 yılında yaşadığımız acının ilimizde, ülkemizde ve dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, yeni umutlarla karşılayacağımız 2024 yılının, ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyor, Adıyamanlı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kaynak : PHA