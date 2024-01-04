Açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptı.

Yavuz açıklamada, 5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.

5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır. Hayırlı olsun!

— Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) January 4, 2024