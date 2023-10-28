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Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 8. Aile Şurası'nın kapanışındaki konuşmasında, yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirterek, çalıştaylardan çıkan sonuçlar üzerinden yeni politikalar inşa edeceklerini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nda Ailemiz, İstikbalimiz" temasıyla gerçekleştirilen 8. Aile Şura'sındaki istişare toplantılarında hem çalışmalarını değerlendirdiklerini hem de hizmet modellerini güncelleyecekleri yeni bir vizyon oluşturmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, "Aileye ilişkin meselelerin çözümüne ışık tutan komisyonlarımızı Nüfus ve Demografi, Çevre ve İklim, Yaşam Döngüsü ve Aile Dayanıklılığı, Hukuk, Dijitalleşme ve Sosyal Kalkınma olmak üzere 6 ana başlıkta gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Nüfus ve Demografi komisyonunda, ailenin nüfus yapısını etkileyen yönüne dikkati çektiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Dinamik nüfus yapısının toplumsal hedeflerimize ulaşmamızdaki önemini vurguluyoruz. Çevre ve İklim komisyonunda aile dostu kentler ve kamusal alanları yaygınlaştırma yollarını araştırıyoruz. İklim değişikliğinin aileyi tehdit eden etkilerini ve alınabilecek tedbirleri belirlemeye çalışıyoruz.

Ailenin işlevselliğini ve aile içi değer aktarımını desteklemeye yönelik önerileri Yaşam Döngüsü ve Aile Dayanıklılığı komisyonuyla değerlendiriyoruz. Aile ve Hukuk komisyonunda, ailenin hukuki zeminine işaret ederek aile birliği ve aile üyeleri için kapsamlı bir yasal güvence sağlanması adına fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Birçok fırsat ve risk barındıran dijitalleşme sürecinin aile üzerindeki etkileri, aile mahremiyetinin korunması adına içeriklerin denetimi gibi konuları Dijitalleşme Sürecinde Aile komisyonunda tartışmaya açıyoruz."

"Şuranın, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızda önemli katkısı olmasını diliyorum"

Göktaş, aile ve iş yaşamının dengelenmesi ile ailenin refahının arttırılması gibi hayati konuların Sosyal Kalkınma ve Aile komisyonunda değerlendirildiğini belirterek, "Asırlardır bu toprağa ektiğimiz en kıymetli tohum olan aileyi özenle korumaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak, bu tohumun yeşerip filizlenmesi, büyüyüp güçlenmesi için tüm imkanlarımızla seferber olmayı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızın ilk meyvelerini 2024'te ilan edeceğimiz 'Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' ile almaya başlayacağız." dedi.

Bu anlamda şura sonunda oluşan tüm kanaatlerin sosyal politikalarının şekillenmesinde önemli roller üstleneceğine inandığını söyleyen Göktaş, "Politika belirlemede siz değerli hocalarımızın, alanında uzman katılımcılarımızın görüşleri bize her zaman yol gösterdi ve göstermeye devam edecek. Değerli görüş ve önerileriyle şuramızı zenginleştiren tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. 8. Aile Şurası'nın güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum söylemiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir katkısı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından şuradaki 6 komisyonun moderatörlerine belgelerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.