Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, Sağlık Bakanlığı’nın mevcut sağlık sorunlarına çözüm üretmek yerine aile hekimliği sistemini yok ettiğini savunarak, "Bu yönetmelik, halk sağlığına ve hekimlerin iş güvenliğine zarar veriyor" dedi.

"Yönetmelik Hekimleri ve Sağlık Sistemini Zora Sokuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe, aile hekimleri ve sağlık sendikaları büyük tepki gösterdi. Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada, yönetmeliğin aile hekimliği sistemine zarar verdiği ve hekimleri zor durumda bıraktığı vurgulandı. Sendika, düzenlemeyle birlikte hekimlerin iş ve gelir güvencesinin tehdit altında olduğunu belirtti.

Hatice Çerçi Balcı, "Yönetmelik, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli düzenlemeleri içermemekte, hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarını hastalarla karşı karşıya getirmektedir. Bu durum, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti körüklemektedir" ifadelerini kullandı.

Yönetmeliğe Yönelik Eleştiriler ve Talepler

Hekim Birliği Sendikası, yönetmeliğin birçok olumsuz yönünü sıralayarak, yeni düzenlemenin sağlık sistemini olumsuz etkileyeceğini belirtti:

Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi öncelikli olarak ele alınmamaktadır.

Hekimlerin bağımsızlığına müdahale edilmekte, bazı ilaç grupları ve sevklerde kısıtlamalar getirilmektedir.

Performans kriterlerinin kaliteden çok sayıya odaklanması, iş yükünü artırarak sağlık çalışanlarını zor durumda bırakmaktadır.

Aile sağlığı merkezlerinde var olan ebe ve hemşire eksiklikleri giderilmemekte, mevcut sistemin daha da zorlanmasına yol açmaktadır.

Sendika ayrıca, halk sağlığını koruyabilmek ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için yönetmelikte bazı değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti. Talepler arasında, aile sağlığı merkezlerinin kamu tarafından donatılması, hekim başına düşen nüfusun 2 binin altında tutulması ve aile sağlığı merkezlerine yeterli sayıda sağlık personeli atanması gibi maddeler bulunuyor.

"256 Saat Çalışan Hekimden Verim Beklenebilir mi?"

Aile hekimlerinin fazla mesaiye zorlanmasını eleştiren sendika, entegre hastanelerde çalışan hekimlerin aylık 256 saat çalışmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bu durumun, hekimlerin hata yapma riskini artırdığı ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti teşvik ettiğini belirten sendika, "Ayda 256 saat çalışan bir hekimden nasıl bir verim beklenebilir? Entegre aile hekimlerine getirilen ayda 96 saatlik nöbet zorunluluğu, insanlık dışı bir uygulamadır" açıklamasını yaptı.

"Halka Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin Mücadele Ediyoruz"

Yeni yönetmeliğin iptali için hukuki ve eylem süreçlerini sürdüreceklerini belirten Hekim Birliği Sendikası, aile hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının taleplerini şu şekilde sıraladı:

Aile sağlığı merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımı kamu tarafından sağlanmalıdır.

Sağlık çalışanlarına emekliliğe yansıyacak, kesintisiz maaşlar ödenmelidir.

Aile sağlığı merkezlerinde kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalı, mevcut sağlık personeli açığı giderilmelidir.

Hekimlerin iş yükünü artıran nöbet ve performans baskıları son bulmalıdır.

Aile hekimleri, yeni yönetmeliğin geri çekilmesi talebiyle 5-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma eylemi yaparak, kamuoyunun dikkatini sağlık sistemindeki sorunlara çekmeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA