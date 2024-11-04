Mimar Sinan Parkı’nda Toplanma

Protesto etkinliği, 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 16.00’da Mimar Sinan Parkı’nda toplanarak başlayacak. Katılımcılar, buradan Demokrasi Parkı’na kadar yürüyüş gerçekleştirecek. Etkinlik kapsamında yapılan açıklamaya göre, yürüyüşün ardından parkta basın açıklaması yapılacak.

Kayyum Kararlarına Tepki

Esenyurt ve diğer belediyelere kayyum atanması, halk iradesinin hiçe sayıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Katılımcılar, belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto ederek, yerel yönetimlerde demokratik temsilin korunması gerektiğini vurguluyor.

Etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılması bekleniyor. Organizatörler, alınan kayyum kararlarına karşı birlik mesajı vererek, "Belediyeler halkındır, gaspa izin vermeyeceğiz" çağrısında bulundu.

Geniş Katılım Bekleniyor

Protesto etkinliğinde, demokrasi ve adalet vurgusu ön planda tutulacak. Organizatörler, tüm Adıyaman halkını kayyum uygulamalarına karşı demokratik haklarını savunmaya davet etti. Yerel yönetimlerde halkın seçme ve seçilme hakkına yönelik müdahalelere karşı toplumsal tepkiyi ifade etmek amacıyla düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasının, geniş bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA