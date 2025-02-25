Çiftçilere, müracaatların nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılmaya başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Müdür Yardımcısı Nedim Baybatmaz, Şube Müdürü ve teknik personelin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında, e-devlet şifresi bulunmayan hak sahiplerinin ivedilikle e-devlet şifrelerini almaları gerektiği vurgulandı.

Yeni başvuruda e-devlet üzerinden ahır kredi borçlanması, ahırın nerede yapılacağının seçilmesi ve kredinin hak sahibi tarafından onaylanması aşamaları çiftçilere anlatıldı. E-devlet üzerinden yapılan müracaatlar esnasında tereddüt oluşması durumunda il/ilçe AFAD Müdürlüklerine ve Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edilmesi hususunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak : PHA