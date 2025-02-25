Çiftçilere, müracaatların nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılmaya başlandı.

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi tanıtım toplantısı Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi tanıtım toplantısı

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Müdür Yardımcısı Nedim Baybatmaz, Şube Müdürü ve teknik personelin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında, e-devlet şifresi bulunmayan hak sahiplerinin ivedilikle e-devlet şifrelerini almaları gerektiği vurgulandı.
Yeni başvuruda e-devlet üzerinden ahır kredi borçlanması, ahırın nerede yapılacağının seçilmesi ve kredinin hak sahibi tarafından onaylanması aşamaları çiftçilere anlatıldı. E-devlet üzerinden yapılan müracaatlar esnasında tereddüt oluşması durumunda il/ilçe AFAD Müdürlüklerine ve Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edilmesi hususunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak : PHA

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