Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ni hayata geçiriyor.

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı, İl Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Müdür Yardımcısı Mahmut Nedim Baybatmaz, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Sinan Bulut, ilçe müdürleri, STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile yetiştiricilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, Üreticilere proje kapsamında, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda sağlanacağı belirtildi.

Kaynak : PHA