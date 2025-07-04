Nihat Genç’in ölüm haberini büyük bir teessürle öğrendiğini belirten Ağıralioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Kendisi, nefsi ve hevesleri için değil; Memleketi, Milleti, Devleti ve Cumhuriyeti için asabı bozulan, bazen üslubunu bozan ama asla vatan sevgisini bozmayan bir Türk aydınını, Nihat Genç’i kaybettiğimizi büyük bir teessürle öğrendim. Sert sözlerine, kemiksiz diline vaktinde bizi de muhatap etmiş olsa bile, kalbindeki Memleket ve Millet sevgisine şahitliğimiz, her türlü kırgınlığı geride bıraktıracak kudretteydi.”



Ağıralioğlu, Genç’in fikirleriyle ve duruşuyla birçok kişiye örnek olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bir vatanseveri, korkusuz bir vatan evlâdını kaybetmenin verdiği hüzünle; ailesine, sevenlerine, mensubu olmaktan şeref duyduğunu her fırsatta dile getirdiği büyük Türk Milleti’ne başsağlığı; merhum Nihat Genç’e yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”



Nihat Genç kimdir?

69 yaşında yaşamını yitiren Nihat Genç, Trabzon doğumlu gazeteci-yazar ve Veryansın TV’nin kurucusuydu. Toplumsal olaylara ilişkin keskin dili ve eleştirel duruşuyla tanınan Genç, akciğer kanseri tedavisi gördüğü Ankara Gazi Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Genç'in vefatı siyaset, medya ve edebiyat çevrelerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak : PHA