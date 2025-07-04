Gözaltı gerekçesi: Rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat iddiası

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yanı sıra belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının da gözaltına alındığı öne sürülürken, gözaltı sayısına ilişkin net bir bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Soruşturmanın, belediyede yürütülen bazı ihalelerle ilgili olduğu bildiriliyor.



Nail Kamacı: “Resmi kanallardan bilgi alamıyoruz”

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, belediye binasında yaptığı açıklamada, gözaltı işlemleriyle ilgili resmi kurumlardan henüz net bir bilgi alamadıklarını belirtti. Kamacı, şunları söyledi:



“Kimisi 30 kişi diyor, kimi 35 kişi, kimi 38 kişi diyor. Net bir sayı elimizde yok. Sorgulamanın Antalya’da mı yoksa Manavgat’ta mı olacağı konusunda da bilgi sahibi değiliz. Bize herhangi bir resmi bilgi verilmedi. Tüm yerleri araştırıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz ama bir türlü bilgi alamıyoruz.”



Aykut Kaya: “Belediye başkanlarımız rencide edilerek gözaltına alınıyor”

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya da olayın ardından belediye binasında partililerle bir araya geldi. Kaya, gözaltı işlemlerinin CHP’li belediyelere yönelik sistematik bir baskının parçası olduğunu savundu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine bu tarz haksız operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonlar, belediye başkanlarımızın ve yöneticilerimizin kamuoyu önünde rencide edilmesine neden oluyor. Biz buna isyan ediyoruz. Avukatlarımızla süreci yakından takip edeceğiz. Şu an nereye götürüldüklerini bulmaya çalışıyoruz. Burada Manavgat halkının iradesi söz konusu, bu iradeye sonuna kadar sahip çıkacağız.”



Hukuki süreç takip edilecek

Parti yetkilileri, gözaltı süreciyle ilgili olarak CHP hukuk komisyonunun ve belediye avukatlarının görevlendirildiğini, tüm gelişmelerin takip edildiğini açıkladı. Gözaltına alınanların ifadelerinin hangi emniyet biriminde alınacağı ise henüz netleşmedi.



Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Kaynak : PHA