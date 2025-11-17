Program, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ağıralioğlu'na parti yöneticileri de eşlik etti.

'Memleketin Hâline Razı Değiliz'

Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasının başlangıcında mevcut ekonomik ve sosyal tabloya ilişkin eleştirilerde bulundu:

'Bu memleketin hâline razı değiliz. Bu hükümetin 23 yıllık kudretine, kendisine teslim ettiğimiz memleket yönetimini, 23 yıllık kudretine rağmen elimize tutuşturduğu bu karneye razı değiliz. Razı olmayanların 1. yılındayız. İtirazla mayalandık. Seçime ne zaman gidiyorsunuz bilmiyoruz. Bize sunduğunuz; 'bu şartlarda yaşayın, sizin 2025'inize layıktır' diye reva gördüğünüz hiçbir şeye razı değiliz.

5 yıldır enflasyonu düşürmeye çalışıyorsunuz, hiç hedef tutturamıyorsunuz. Maharetsizliğinize razı değiliz. Verdiğiniz yevmiye ile 1 öğün yemek yiyemiyoruz, razı değiliz. Siyasetin adalete parmak salladığı günlerden geçiyoruz, razı değiliz. Memleketin yaşanamaz hâle gelmesine razı değiliz.

Yola çıktığınız zaman 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyorsunuz, yolun sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanınız diyor ki; 'emekliler çok uzun yaşıyor, o yüzden fazla para veremiyoruz, ölmeniz lazım' diyor. Utanmıyorsunuz. Hiçbir masrafınızdan tasarrufa gitmiyorsunuz, vatandaşa tasarruf hutbeleri okutuyorsunuz, razı değiliz.'

'Hazine Nasıl Dolar Göstereceğiz'

Ağıralioğlu, ülkenin ekonomik koşullarına dair eleştirilerini şöyle sürdürdü:

'Biz Türk milletinin önümüzdeki dönem yönetim namzetiyiz. Bu memleketi getirdiğiniz berbat iklimden, gürül gürül bir memleket hâline getirmeye söz verenleriz. Memleket nasıl toparlanır, devlet nasıl devlet olur, hazine nasıl dolar size göstereceğiz.

Parası bizim, borcu bizim, derdi bizim. Ona rağmen kendisine teflon tava gibi hiçbir şey yapıştırmayan, milletine verdiği sözü tutmadığı halde muhalefeti suçlayan sorumsuzluğunuzdan razı değiliz. 23 yıldır iktidardalar, keşke sözlerini tutsalardı. Biz Anahtar Parti'yi kurmak zorunda kalmayacaktık.'

Ağıralioğlu, partisinin kuruluş gerekçesini de şu sözlerle ifade etti:

'Anahtar Parti; AK Parti'nin, MHP'nin yapamadıklarının kefareti olarak kuruldu.'

'Reis Dünyayla İlgilenirken Milletini Unuttu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sürdüren Ağıralioğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Ben uluslararası toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmaları çok beğenirim. Filistin neresidir diye gösterdiği haritaları çok kıymetli bulurum. Dünya liderliğine itiraz etmiyorum, Türkiye liderliğine itiraz ediyorum. Reis dünyayla ilgileneceğim derken milletini unuttu.'

Ağıralioğlu, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'eşbaşkanlık' önerisini şu şekilde dile getirdi:

'Ben Cumhurbaşkanına şöyle bir şey teklif ediyorum, latifeyle: Eş Cumhurbaşkanlığı gibi bir şey uydurdum. Sen orada dur, uluslararası toplantılarda konuş. Biz hazineyi dolduralım; sen konuş. Parası olan bir devlet başkanı gibi konuş. Parasını değerli hâle biz getirelim, sen parası değerli ülke adına konuş. Türkiye'nin yönetimi bizde olsa; biz hazineyi dolduralım, sen de Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına beğenmediğin herkesi şamarla.'

'Biz Dünyanın Çöpüyüz Yani'

Ağıralioğlu, Türkiye'nin savunma alanındaki bazı alımlarını eleştirerek şöyle konuştu:

'60 yaşında uçaklarda şehit oldu evlatlarımız. Suudi Arabistan envanterden çıkarmış; artık bunların uçması zararlı diye. Onlardan 12 tane almış bizim siyasi kurmaylarımız. İngiltere 6 taneyi ıskarta etmiş, o 6 tanesini de almışlar. Biz dünyanın çöpüyüz yani. İngiltere'de çöp dökülecek, al Adana'ya dök. Adamlar uçağı envanterden çıkarmış. Atmanıza gerek yok, bizim canımızın kıymeti yok diye al uçakları envanterine kaydet.'

'Sorunların Üstüne CHP Yazarsak Belki Yenebilir'

Ağıralioğlu, konuşmasını hükümetin muhalefetle ilişkilendirdiği eleştiriler üzerinden sürdürdü:

'Bir seçim CHP'yi yeniyorsunuz, enflasyonu yenemiyorsunuz. Bir seçim CHP'yi bir daha yeniyorsunuz, işsizliği yenemiyorsunuz. Bir seçim CHP'yi bir daha yeniyorsunuz, yolsuzluğu, yoksulluğu yenemiyorsunuz.

O yüzden şöyle bir çözüm buldum: Memleketin sorunlarının üstüne CHP yazacağız. Enflasyonun üstüne CHP yazacağız. Faizin üstüne CHP yazacağız.'

'Bize Vatan Verilir Sayın Cumhurbaşkanı'

Ağıralioğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Tayyip Bey zaman zaman diyor ki; 'Bu muhalefete memleket verilir mi? Bunlara iki tane kaz verilmez.' Anahtar Parti onu bu dertten kurtaracak. Bize vatan verilir Sayın Cumhurbaşkanı. Bize bayrak verilir, bize devlet verilir. Bize hazine teslim edilir. Türk milletinin; 85 milyonun varlığı Anahtar Parti'dir.'

CHP'ye 'Komisyondan Çekilin' Çağrısı

Ağıralioğlu, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik de çağrıda bulundu:

'Cumhuriyet Halk Partisi bu devleti kurmuşsa, kurduğunuz devlete sahip çıkma zamanınızdır. Lozan'ı imzaladıysanız Lozan'a sahip çıkma zamanıdır. Devlet millet varlığımız örseleniyorsa, Öcalan'ın bildiğini Kandil'in bildiğini milletinden saklayan komisyondan çekilmelidir kardeşim.'

'Kürtler De 'Öcalan Bizim Kapımızın İti Değildir' Demeli'

Ağıralioğlu, konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

'Kürtlere vazife düşüyor. Bir gün Kürt deyince PKK demedik. Şimdi Kürtler de diyecekler ki: 'Öcalan bizim temsilcimiz değildir kardeşim.' Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek tapudur. Resmî dil taleplerinin arkasında bu memleket bölünür. Kürtlerin PKK'ya ve Öcalan'a razı edilme heveslerine itiraz edip 'Öcalan bizim kapımızın iti değildir' demeleri lazımdır. Biz söylüyoruz, onlar da söyleyecek.'

