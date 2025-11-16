'Ailenin mücadelesi hepimiz için örnek'

Milletvekili Şan, uzun yıllardır çocuklarına özveriyle bakan anne ve babanın fedakârlığına dikkat çekerek şunları söyledi:

'Baba ve kıymetli eşinin yıllardır evlatlarına gösterdiği sabır ve sevgi hepimiz için ders niteliğindedir. Onların mücadelesi, güçlü aile bağlarının ve merhametin en güzel örneğidir.'

'Engelli vatandaşlarımıza desteğimiz sürecek'

Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalara değinen Şan, AK Parti hükümetinin bu konuda hizmetlerini artırarak devam ettirdiğini belirtti:

'Evde bakım ve evde yardım hizmetleri her geçen gün artıyor. Bundan sonraki süreçte de daha iyi imkanlar sunmak, sağlık cihazı ve tedariklerini karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek olmayı sürdürüyoruz.'

Aileden Şan'a teşekkür

Milletvekili İshak Şan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden aile bireyleri, destekleri için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

'Allah hiçbir zaman sizleri başımızdan eksik etmesin. Bugün evimizi ziyaret ederek bizleri sevindirdiniz. Biz sizlerden razıyız. Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.'

Ziyaretin, SMA hastası Firdevs ve ailesi için moral kaynağı olduğu belirtildi.

Kaynak : PERRE