Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’ndan Yalova’da dikkat çeken açıklamalar: “Milletime mahcup olmadığım bir siyasi karnem var”

Basın toplantısına Anahtar Parti Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcısı Burcu Zeybek ile parti yöneticileri de katıldı.

“Hükümetin elinde kudret var ama çözüm yok”

Ağıralioğlu, mevcut iktidarın uzun süredir geniş bir halk desteğine sahip olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Hükümetin neye ihtiyacı var? Sayın Cumhurbaşkanı dahil, yeni bir seçim süreci planlıyorlar. Ancak bugün yapamadıklarını, yarın hangi kudretle yapacaklar? Elinizde kudret vardı, ama milletin derdine derman olamadınız. 25 yıldır iktidardasınız, mazeretsiz yönetim süreniz var. Buna rağmen milletin yükünü hafifletemediniz.”

“Kararsızlar birinci parti oldu”

Toplumdaki kararsız seçmen artışını değerlendiren Ağıralioğlu, bu kitlenin siyasi belirsizlikten yorulduğunu söyledi:

“İktidara her şeyi yapacak kudreti varken çözüm getirememek bir vebaldir. Muhalefete de bu kadar soruna rağmen iktidar olamamak bir acziyettir. Bu iki tablonun yarattığı güven kaybı, kararsızlara yönelimi artırıyor. Kararsızlar bugün birinci parti olmuş durumdalar. Ancak bu kararsızlar, kimin yapamayacağını çok iyi biliyor; kimin yapacağına ise inançları kalmamış.”

“Çözülmeyen her sorunun üstüne CHP yazacağız”

Ağıralioğlu, iktidarın sürekli olarak CHP’yi hedef almasını da ironik bir dille eleştirdi:

“Tayyip Bey, 23 yıldır iktidarda. Hâlâ sorunların kaynağını muhalefet gibi göstermeye çalışıyor. Seçmeni bu söylemle ikna etmeye çalışıyor. Kendisi CHP’yi yeniyor, ama memleketin sorunlarını yenemiyor. O yüzden artık çözülmeyen her sorunun üstüne ‘CHP’ yazacağım. Böylece enflasyon, faiz, adaletsizlik gibi sorunları belki bu kez ciddiye alır.”

“Milletime mahcup olmadığım bir siyasi karnem var”

Kendisinin çizgisini hiçbir zaman bozmadığını belirten Ağıralioğlu, siyasi duruşuna yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Ben, daha önce ne dediysem bugün de aynısını söylüyorum. Sözümde sapma olmadı. Milletime mahcup olmadığım bir siyasi karnem var. Terörist teröristtir, bayrak bayraktır, devlet devlettir. Bize FETÖ’cü denmez, dış mihrakların adamı denmez. Dinsiz, vatansız, imansız denmez. Ne isek oyuz.”

“Senin vaat listenle benimki aynıysa 25 yıl ne yaptın?”

2002’de AK Parti’nin vaatlerini hatırlatan Ağıralioğlu, bugün hâlâ aynı sözlerle siyaset yapmanın anlamını sorguladı:

“Tayyip Bey 2002’de söyledikleriyle iktidar oldu. Ben 2025’te aynı vaatlerle parti kuruyorum. Eğer hâlâ aynı şeyleri söylüyorsak, o zaman sorarım: Bu 25 yılda ne yaptık? Senin vaat listenle benimki aynıysa 25 yıl biz neye harcandı?”

“Terör örgütü kuran biri kurucu önder olamaz”

Ağıralioğlu, Öcalan üzerinden yürütülen bazı tartışmalara da tepki göstererek şöyle konuştu:

“Devlet Bey, ‘Türkeş’in mezarında…’ diyerek bir şey söyledi ama neyi kastettiğini açıklamak zorunda. Öcalan’a umut hakkı gösteriyorlar, ‘kurucu önder’ diyorlar. 41 yıldır bu milletin bağrına saplanan bir hançeri nasıl ‘kurucu önder’ yaparsınız? Terör örgütü kurmuş birine insan hakları savunucusu muamelesi yapamazsınız.”

“Her iki yılda bir hainle kahraman yer değiştiriyor”

Sözlerinin sonunda terörle mücadeledeki tutarsızlıklara dikkat çeken Ağıralioğlu, şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye istiyoruz ama teröriste hayır diyoruz. Süreci yanlış yönettiklerini dile getirdiğimizde bize de ‘terörist’ diyorlar. Bu ülkede her iki yılda bir kahramanla hainin yeri değişiyor. Bu, milletin aklıyla alay etmektir.”

Kaynak : PHA