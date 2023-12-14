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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye'nin hızlı müdahalesi yangının büyümesini engelledi.

Alınan bilgiye göre, Afşin ilçe merkezinde gece yarısına doğru 2 katlı müstakil evin birinci katında yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangını, ilk olarak dumanı fark eden ev sakinleri gördü. Evde yaşayanların ihbarı üzerine yangın alanına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, can kaybı ya da herhangi bir yaralanma olmadı. Yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA