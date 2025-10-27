Adıyaman Fotoğraf Topluluğu (AFOT), 'Adıyaman'ın Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzellikleri' temalı 41 fotoğrafla 7 Renk Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nde yer aldı. Üç gün süren festival boyunca ziyaretçilere açık olan sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Başkanı Musa Gürbüz, festivalin keyifli bir atmosferde geçtiğini belirterek, 'Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 7 Renk Gençlik Festivali'nde biz de fotoğraf sergimizle yer aldık. Üç gün boyunca açık kalan sergimizde, 41 fotoğrafla Adıyaman'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Katılım oldukça iyiydi, etkinlik çok keyifli geçti. Müzik, off-road ve motor gösterileriyle dolu dolu bir festival oldu. Darısı 5'incisine' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE