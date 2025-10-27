Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı verilerine göre, Adıyaman'da toplam 553 bin 302 kişinin eğitim durumu tespit edildi. Verilere göre kentte 120 bin 353 kişi lise veya dengi meslek okulunu, 114 bin 601 kişi ilkokulu, 110 bin 333 kişi ise ortaokul veya dengi meslek okulunu tamamladı.

Yüksekokul veya fakülte mezunu sayısı 69 bin 923 olurken, yüksek lisans ve üzeri mezunu kişi sayısı 7 bin 971 olarak açıklandı.

Kentte ayrıca 63 bin 804 kişi okuma yazma bilen ancak okul bitirmeyen, 25 bin 25 kişi okuma yazma bilmeyen, 39 bin 356 kişi ilköğretim mezunu ve 1.936 kişi eğitim durumu bilinmeyen olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre Adıyaman genelinde okuma yazma bilenlerin oranı artarken, yükseköğretim düzeyinde eğitim alan kişi sayısının diğer eğitim gruplarına göre düşük olduğu görüldü.

Kaynak : PERRE