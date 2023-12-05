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Malatya'eda Afet Köy Evleri'nin anahtar teslim töreni Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayında gerçekleştirildi.

Törende ilk konuşmayı Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan yaparken, Malatya’da depremden en fazla etkilenen ilk dört ilçeden birinin Akçadağ olduğuna dikkati çekerek, yaraların sarılmasına dönük ilk adımın Akçadağ’da atılıyor olmasının buruk da olsa mutluluk verdiğini söyledi.

Malatya’da artçı sarsıntıların devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, bin 246 vatandaşı kaybettiğimiz şehrimizde artçı sarsıntıların sürdüğünü vurgu yaparak, "Malatya'nın bulunduğu coğrafi alan fay hattı üzerinde. Bu depremde ders çıkarırız. Allah’a şükür Belediye Başkanı olarak 2004 yılında başladığımız bu süreçte buna azami titizliği gösterdim. Bizim dönemimizde ruhsat verdiğimiz hiçbir binada yıkık, orta hasarlı, ağır hasarlı bina olmamıştır. Demek ki doğru istikamette gidilirse bu konuda problem olmayacağı ortadadır. Geçtiğimiz gün Filipinlerde iki büyük deprem yaşandı. Bilançoyu aldığımızda bir can kaybı 3 vatandaşın bulunamadığı şekilde. Depremle yaşamanın ve depreme dayanıklı yapıların yapılması ön koşulumuzdur. Şuna dikkat etmemiz gerek her altı kata bir bodrum, perde beton ve taşıyıcı asansör kolonlarına dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Zemin etüdüne dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bunlara dikkat edilmiş olsaydı bugün bu felaketi bu boyutta yaşamazdık. İnşallah bu bize ders olur" diye konuştu.

Akçadağ'da Eğin Mahallesinde Köy Konutları diye tabir edilen 7 bin 500 köy konutu yapıldığını belirten Başkan Gürkan, "Köy konutlarından bir kısmının anahtar teslim programı icra ediliyor. Hak sahiplerine konutlarında huzurlu ve mutlu bir şekilde oturmalarını temenni ediyorum. Bu konutların yapımından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun yol arkadaşı ve Türkiye Yüzyılına Türkiye’yi hazırlayacak olan değerli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya ve deprem bölgelerindeki diğer illerin ayağa kaldırılacağına vurgu yapan AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, Malatya’nın sıkıntılarını kendilerine ilettiklerinde sorunları çözmek adına gerekli kaynak teminatını sağladığı için teşekkür etti.

YAZICI: PLANLAMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Malatya’nın yeniden inşası için planlamaların tamamlanmak üzere olduğunu, Malatya’daki hasarlı binaların yıkımlarının devam ettiğini ve oranın yüzde 69’lara ulaştığını belirten Malatya Valisi Ersin Yazıcı da, "Hayat devam ediyor. Malatya’mızı tekrar ayağa kaldırmak adına hep birlikte; Belediyelerimizle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla bir gayret içerisindeyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere, şehrin imarında görevli olan bizler Allah’ın izniyle en kısa sürede şehri ayağa kaldıracağız. Planlamalar tamamlanmak üzere. Birçok inşaatımız devam ediyor. Hem köylerimizde hem de merkezde belirlenen ‘TOKİ Konutları’ diye ifade ettiğimiz konutlarımız, alt yapısıyla birlikte büyük bir hızla devam ediyor. İnanıyoruz ki çok kısa bir zamanda şehrimiz ayağa kalkacak" diye konuştu.

ÖZHASEKİ: ŞİMDİYE KADAR REZERV ALANLARINDA ÇOK ÇALIŞMALAR YAPTIK

AK Parti hükümeti olarak deprem bölgelerinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Akçadağ ilçesi Eğin Mahallesi’nde 8 köy konutumuzun temsili olarak anahtar teslimini yapacağız ama bir taraftan da aylarca çalıştığımız üzerinde karar verdiğimiz, bugün itibariyle de son olarak netleştireceğimiz yaklaşık 22 bin konut ve iş yerlerinin aslında temellerinin atılacağı bir günde bulunuyoruz. Şimdiye kadar rezerv alanlarında çok çalışmalar yaptık. Onların bir kısmını biliyorsunuz, bir kısmı da gözden ırak olduğu için bilemiyorsunuz ama Malatya’mızın merkezinde yani bir taraftan İnönü Caddesi bir taraftan Valiliğin arkasında bulunan Saray Mahallesi ve Fuzuli Caddesi bir taraftan da Bakırcılar Çarşısı ve çevresinde bulunan 21 tane daha çarşının yapılmasında ve Battalgazi, Yeşilyurt bölgelerinde yaklaşık 10 bin konut ve iş yerlerinin yapılması için son karar günündeyiz. Biz belediyelerle çalışacağız ve yapılan çalışmaları yerinde görmek için de Malatya’mıza gelmiş bulunuyoruz. Ben Malatya’mızın ayağa kalkmasında en önemli adımın bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Malatya’nın tamamında altyapı çalışmalarının yenilenmesi için 4 milyar lira ödenek ayrıldığını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Deprem döneminde muhatap olduğumuz yabancı Bakanlar, büyükelçiler ve o bölgelere gelenler ‘Bu afetin dörtte biri bizde olsaydı, biz altından kalkamazdık’ dediler. Çok şükür o günden beri büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hak sahipliği belki 500-600 binlerde kalacak; ama Bakanlık olarak 200 binden fazla konutun inşaatına başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ısrarla söylediği gibi konutları zemin artı 4, yani en fazla 5 kat olarak TOKİ, Yapı İşleri, Emlak Konut marifetiyle yapmaya başladık. Şu anda 40-50 bin konut teslim edilebilecek durumda. Her ay 10-20 bin kadarını vatandaşımıza teslim edeceğiz. Şehir merkezlerinde 100 bine yakın konuta başlayacağız. 22 binden fazlası sadece Malatya’da başlıyor. Bunun 13 bini konut olacak; 8 binden fazlası da Akpınar, İnönü caddesi gibi yerlerde altı iş yeri üstü konut olacak şekilde merkezler yapılacak. Bunların da her birini en geç 1 sene içerisinde teslim edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

“ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEĞİZ”

Türkiye genelinde kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Deprem ülkesiyiz. Can kayıplarını en aza indirmenin çözümü ‘Kentsel Dönüşüm’ dür. Kentsel dönüşümden başka çözüm yok. Bu yüzden Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk. Anadolu ve bu bölgeler için özel bir Genel Müdürlük, Marmara Bölgesi için özel bir Genel Müdürlük kurduk. Kentsel dönüşümün önünde ne kadar engel varsa bunları aşacak şekilde kanun metnini hazırladık ve meclisten çıkardık. Artık bunun önünde kimse duramaz. Çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme gireceğiz. Deprem geldiğinde A Partili, B Partili diye ayırmıyor hepimizi alıp götürüyor. En sevdiklerimizi alıp götürüyor. Herkes üzerine düşeni yapsın. Belediye Başkanı arkadaşlarımız gece gündüz arazideler. Allah hepsinden razı olsun. Hep birlikte ayağa kaldıralım başka çaresi yok. Sağlam konutları yapıp içerisinde oturmamız lazım" dedi

Daha sonra yapımı tamamlanan Afet Köy Tipi Konutlardan 8 adedi hak sahiplerine teslim edildi.