Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta afet konutlarının temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhur İttifakı ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinde 56 binin üzerinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar olduğunu belirterek, bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evi, toplamda da 650 bin konutu yapacaklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki inşaat sürecine ilişkin açıklamalarda da bulunan Erdoğan, zemin etüdü başta olmak üzere hazırlıkları biten yerlerde hemen ihalaleri yapıp sözleşmeleri imzalayarak İnşaat aşamasına geçtiklerini söyledi. Erdoğan, Bugüne kadar 40 bin 104 konutun ve 6 bin 223 köy evinin inşası ile ilgili hazırlıkları bitirip ihalesini yaptıklarını belirterek, "Bizim farkımız, devlet ve millet el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden kısa sürede gelme kabiliyetine sahip olmamızdır. Milletimiz; birilerinin deprem bölgesine gelip umutlarını söndürmeye çalışmasına, ruhunu bunaltmasına, arasına nifak tohumları ekmeye kalkmasına kesinlikle aldırmasın... Nice büyük badireleri atlatan bu millet ve bu devlet, deprem felaketinin yaralarını sarmaya da kayıplarını telafi etmeye de büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmeye de muktedirdir" diye konuştu.

https://youtu.be/06cXZ4IPM0Q

Daha sonra depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 500 konutun yapım sürecine ilişkin ilk etapta toplam 17 bin 902 konutun temellerine ilişkin bölgelerden canlı bağlanılarak beton mikserleri çalıştırıldı.