Mücbir sebep hali uzatılan afet bölgeleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler, 2 Aralık 2024 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, afeti il ve ilçelerdeki uygulanan mücbir sebep halinin 31 Ağustos 2024'e kadar uzatılmasının ardından, yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuru ve taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için 2 Aralık 2024'e kadar başvuru yapılabilecek.

Yapılandırılan tutarın ilk taksidinin 31 Aralık 2024 tarihine, ikinci taksidin ise 31 Ocak 2025 tarihine, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekecek.

Söz konusu tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz