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Adıyaman'dan Gazze için yükselen ses: ‘Gazze Ölüyor, Sessiz Kalma!’

AFAD, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamalarının önemine dikkat çekti.

Duyuruda, ilan edilen süre içerisinde borçlandırma işlemlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların hak sahipliklerinin iptal edileceği vurgulandı. İşlemler, AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü’nde yürütülecek. Adıyaman dışında ikamet eden hak sahiplerinin ise bulundukları illerin AFAD müdürlüklerine başvurarak işlemlerini yapabilecekleri belirtildi.

İşlem Yapmayanların Hak Sahipliği İptal Edilecek

Borçlandırma işlemleri, 7269 sayılı Kanun’un 40. maddesi kapsamında yürütülecek. Daha önce borçlandırma işlemi gerçekleştiren hak sahiplerinin tekrar işlem yapmalarına gerek bulunmadığı açıklandı.

Borçlandırma Süreci ve Önemli Tarihler

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, 06.07.2024, 26.10.2024, 30.11.2024 ve 24.01.2025 tarihlerinde noter kurası ile konut çıkan hak sahipleri, belirtilen tarihler arasında borçlandırma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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