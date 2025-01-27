Yaşanan kuraklık dolayısıyla K-13 Konteyner kentteki sondajlar yetersiz kalınca AFAD İl Müdürlüğü Adıyaman Belediyesi ile işbirliği yaparak şehir şebeke suyundan hat çekerek 200 tonluk depoya bağlayıp su sorununu çözüme kavuşturmuş oldu. Depoya bağlanan şebeke suyu vanaların açılmasıyla birlikte K-13 konteyner kente verilerek vatandaşların su ihtiyacı karşılanmış olacak.

AFAD ekipleri konteyner kentlerdeki vatandaşları ziyaret ederek gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür edip şebeke suyunun konteynerlere verileceği müjdesini verdi.

Vatandaşlar ise geceli gündüzlü çalışarak şebeke suyunu tedarik eden AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Konteyner kentlerimizde misafir edilen vatandaşların memnuniyetini önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Kaynak : PHA