Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yaşandığı 6 Şubat'ın üzerinden bir ay geçti.

AFAD, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etkiyle birlikte can kayıplarının yaşandığı depremler dolayısıyla bölgede 14 bine yakın deprem meydana geldiğini duyurdu.

Söz konusu depremlere ilişkin haritayı da yayımlayan AFAD, artçı deprem aktivitesinin devam ettiğini belirterek, bölgedeki hasarlı yapılarak kesinlikle girilmemesi konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.