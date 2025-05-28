Güne “Mezun Hikâyeleri” ve “Rektör-Öğrenci Buluşmaları” damga vurdu

Sabah saatlerinde Gençlik Meydanı’nda kurulan stantlarla başlayan programda, öğrencilerle mezunlar ve üniversite yönetimi bir araya geldi. “Mezun Hikâyeleri” başlığı altında mezun öğrencilerin deneyim paylaşımları dinlenirken, “Rektör-Öğrenci Buluşmaları” etkinliğinde öğrenciler doğrudan taleplerini iletme fırsatı buldu.

Geleceği kodlayan gençler teknolojiyle buluştu

Sürdürülebilir Gelecek Topluluğu tarafından organize edilen “Geleceği Kodlamak” atölyesi, teknolojiye ilgi duyan öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Aynı saatlerde başlayan GAMEBOX VR Deneyim Alanı ise gençleri dijital dünyada eğlenceli bir yolculuğa çıkardı.

Uluslararası Kültür Festivali renklilik kattı

Uluslararası Öğrenci Topluluğu’nun düzenlediği Kültür Festivali, farklı ülkelerden öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtmasına sahne oldu. Renkli kıyafetler, yerel müzikler ve lezzetler ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.

Zeytinyağlılar Atölyesi sağlıklı beslenmeye dikkat çekti

SBMYO Aşçılık Programı ile Arsemia Zeytinyağı iş birliğinde gerçekleşen “Mr. Gusto ile Zeytinyağlılar Atölyesi”, hem yöresel tatlara hem de sağlıklı beslenmeye dikkat çekti. Atölye, özellikle gastronomi öğrencilerinden ilgi gördü.

Spor ve el sanatları bir aradaydı

Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen voleybol müsabakaları, mücadele ve coşku dolu anlara sahne oldu. “Engelsiz Kampüsler, Engelsiz Adımlar” etkinliği ise farkındalık yaratırken keyifli görüntüler sundu.

Gençlik Meydanı’nda kurulan atölyelerde öğrenciler; mum yapımı, bez çanta baskı, seramik ve geleneksel ebru sanatı gibi el emeğine dayalı etkinliklerle üretim becerilerini sergiledi. Gün içinde düzenlenen Geleneksel Okçuluk Etkinliği ise spor meraklılarını bir araya getirdi.

Sanat etkinlikleri ve konserler büyük ilgi gördü

İlahiyat Fakültesi Fuaye Alanı’nda açılan sergi sanatseverlerin ilgisini çekerken, Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Korosu’nun konseri katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Akşam saatlerinde düzenlenen Zumba etkinliği dans tutkunlarını buluşturdu.

“Adıyaman Gecesi” ve konserlerle unutulmaz bir final

Etkinliklerin ikinci günü “Adıyaman Gecesi” kapsamında sahne alan yerel sanatçılarla devam etti. Ardından Alican Altunbaş ve Erkan Serttaş konserleriyle müzik dolu dakikalar yaşandı. Gecenin sonunda düzenlenen DJ Parti ise gençlerin enerjisini doruğa çıkardı.

Kaynak : PHA