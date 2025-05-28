Başkan Önat yaptığı açıklamada, Gölbaşı ve Tut ilçelerinde yetiştirilen incir, dut ve Trabzon hurması gibi meyvelerin yardım kapsamı dışında bırakıldığını üzülerek öğrendiklerini ifade etti.

“Don olayından büyük zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetini yakından takip ediyoruz,” diyen Önat, “Gölbaşılı ve Tutlu üreticilerimizin her zaman yanındayız. Söz konusu ürünlerin destek kapsamına alınması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz,” ifadelerini kullandı.

Tarım ve üretim, sadece kırsal kesimin geçim kaynağı değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Çiftçilerimiz alın teriyle toprağı işleyerek soframıza ekmeği, pazara ürünü getiren isimsiz kahramanlardır. Üretimin sekteye uğraması yalnızca çiftçimizi değil, tüketiciden sanayiciye kadar geniş bir kesimi doğrudan etkiler. Bu nedenle tarımsal zararların telafisi, sadece bir yardım değil, stratejik bir zorunluluktur.

Tarımın bölge ekonomisi için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Ali Önat, yetkililere çağrıda bulunarak, çiftçilerin yaşadığı kayıpların telafi edilmesi adına gerekli adımların bir an önce atılmasını talep etti.

Kaynak : PHA