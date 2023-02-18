ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut koordinesinde devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

550 konteynerın yer alacağı alanın depremden etkilenen Üniversite personeline tahsis edileceği bildirilirken, çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Turgut, " Öncelikle merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Biliyorum, yaşadığımız felaketin izlerini silmek zaman alacaktır... Ancak; "Gün, el ele vermek, birlik olmak günü" diyerek Üniversitemizde ve Adıyaman'ımızda yaşam filizlerini yeniden yeşertmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda; Üniversitemiz kampüsünde 550 adet konteynerden oluşan bir konteyner kent inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar bittikten sonra bu konteynerları personelimize tahsis edeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin diyorum. Devletimizin şefkatli elini depremin ilk gününden bu yana yanımızda hissettik. El ele vererek bu zor günleri aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kaynak : PHA