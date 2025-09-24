Şeriban ÖZÇAKMAK ­– Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer alan tarihi Cendere Köprüsü'nde, Çevre Düzenleme ve Rekreasyon Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Cendere Köprüsü’nün tarihi dokusu korunarak devam eden bu çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Osman Varol, Roma mimarisinin muhteşem bir anıtsal örneği olan 2 bin yıllık tarihi Cendere Köprüsü’nün tarihsel dokusu korunarak vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde projelendirilerek çalışmaların başlandığı alanla ilgili bilgiler aldı.

Cendere Köprüsü Çevre Düzenleme ve Rekreasyon Projesi tamamlandığında, hem turizme hem çevreye katkı sağlayarak tarihi mekan cazibe merkezi hâline gelecek.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, “Adıyaman’ın turizm vizyonunu güçlendirecek bu önemli projeye destek ve katkı veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA