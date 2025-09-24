Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekipler, şehirlerarası otobüslerde hosteslerin seyahat süresince yolcuların emniyet kemeri takmaları, şoförlerin seyir halinde iken cep telefonu kullanmaması gerektiği gibi birçok konuda uyarılarda bulundu.

Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 23.09.2025 tarihinde Adıyaman Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, otobüs sürücüleri ve yolcularına yönelik emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

