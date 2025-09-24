Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 23.09.2025 tarihinde Adıyaman Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, otobüs sürücüleri ve yolcularına yönelik emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.
Ekipler, şehirlerarası otobüslerde hosteslerin seyahat süresince yolcuların emniyet kemeri takmaları, şoförlerin seyir halinde iken cep telefonu kullanmaması gerektiği gibi birçok konuda uyarılarda bulundu.
