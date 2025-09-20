ADIYAMAN'NIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ İLGİSİZ KALDI

Adıyaman’da Kültürel Zenginlik Var, Ziyaretçi Yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı Kültürel Miras İstatistikleri, Adıyaman’ın kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Rakamlar, ilin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın çeşitliliğini ortaya koyarken, ziyaretçi sayısındaki yetersizlik dikkat çekiyor.

Müze Sayısı Sabit Kaldı

Verilere göre Adıyaman’daki müze sayısı, 2024 yılında da değişmeyerek 1 müze ile sınırlı kaldı. Ancak müze sayısının azlığına rağmen, il genelinde çok sayıda tarihi eser, ören yeri, kültürel miras alanı ve sit alanı bulunuyor. Nemrut Dağı başta olmak üzere Cendere Köprüsü, Arsemia, Perre Antik Kenti ve Eski Kahta Kalesi gibi yapılar Adıyaman’ın tarih boyunca önemli bir medeniyetler merkezi olduğunu gösteriyor.

Zenginlik Var, İlgi Yok

Tarihi Kommagene uygarlığının başkenti olan Adıyaman, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı ile uluslararası ölçekte tanınan bir şehir. Ancak açıklanan istatistikler, bu kültürel zenginliğin yeterince ziyaretçiye ulaşamadığını ortaya koyuyor. Turizm potansiyeli yüksek olmasına rağmen, ildeki ziyaretçi sayılarının komşu illere kıyasla düşük seviyelerde kaldığı bildiriliyor.

Turizme Katkı Sağlanmalı

Uzmanlar, Adıyaman’ın turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için müze sayısının artırılması, mevcut kültürel mirasın daha etkin tanıtılması ve altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ayrıca yerel halkın da bu sürece katılmasıyla birlikte kültürel değerlerin korunmasının yanında ekonomik katkının da sağlanabileceği belirtiliyor.

“Adıyaman’ın Potansiyeli Çok Büyük”

Kültür ve turizm alanında çalışan akademisyenler, “Adıyaman sadece Nemrut’tan ibaret değil. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait pek çok eser var. Bu potansiyel doğru değerlendirildiğinde Adıyaman, turizm gelirlerini katlayabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Haber: Mehmet Elçi