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Hafta sonu tüm ülkeyi etkisine alan yağmur, Adıyaman’da da olumsuz görüntülere neden oldu.

Vatandaşlar Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç; gece gündüz demeden yağmur altında görevinin başındaydı şemsiye bahanesi ile hizmete gölge düşürülmesinin düşündürücü olduğunu söyledi.

"Adıyaman'da gerçekleşen her afette ilk olarak sahaya çıkan ve sahaya hâkim olup vatandaşlarla bire bir temas kurup iletişim içerisinde olan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman halkının sorunlarını ile bire bir ilgilenirken, ana muhalefet partisine hizmet eden Sözcü Gazetesi'nin savundukları başkanı afetlerde tatil yaparken, bizim başkanımız yanımızda, bu tür ucuz haberler ile yıpratmaya çalışılması kendileri için talihsizliktir" diyen vatandaşlar, değerlendirmelerinde şunları kaydetti:

"Adıyaman halkı her türlü sıkıntısında başkana gidiyorsa, sorunun çözümü için başkan sahaya iniyorsa ve hizmet resmediliyorsa sorun yok. Böyle bir yağışla seller gidiyor, birçok ilde can kayıpları da yaşanıyor ama eleştiri bazen maksadını aşıyor. Adıyamanlılar, memleketteki bütün olumsuzluklara karşı tek başına mücadele eden Belediye Başkanı'nı Sözcü Gazetesi'nin ucuz haberlerine kurban etmeyecektir. Belediye Başkanlığı döneminde pandemi, ekonomik kriz ve yüzyılın afetini yaşayan Dr. Süleyman Kılınç, malum seçim döneminin yaklaşmasıyla birlikte yaptığı ucuz ve ilkesiz haberlerle gündeme gelme çabasında olan sözcü gazetesinin hedefinde olmamalı"