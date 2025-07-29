14-18 Temmuz tarihlerinde İzmir’in Tire ilçesinde düzenlenen Volo Yer Oyunları’nda da başarılı bir performans sergileyen Bozgun, bu sonuçların ardından Milli Takım seçmelerine davet edildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, başarılı sporcuyu makamında ağırlayarak madalyasını takdim etti. Keleş, Adıyamanlı bocce sporcularının elde ettiği derecelerle Milli Takım Kampı’na davet edilmelerinin gurur verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu değerli başarılarından dolayı sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, Milli Takım Kampı’nda kendilerine üstün başarılar diliyorum.”

Bocce’nin Adıyaman’da en yaygın yapılan spor branşlarından biri olduğunu vurgulayan İl Müdürü Keleş, altyapısı güçlü olan bu branşta sporcuların ulusal düzeyde önemli dereceler elde ettiğini ifade etti.

Kaynak : PHA