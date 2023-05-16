Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Adıyaman'da birçok ürünün hammaddesi olan buğday ve arpa hasat önümüzdeki haftalarda başlayacakken üreticiler hasat öncesi buğday ve arpa alım fiyatlarının açıklanmasını isterken Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, "Havalar bu yıl yağışlı ve serin geçti, bu sebeple buğday ve arpada rekolte beklentimiz yüksek. Önümüzdeki günlerde hasadı başlayacak olan hububatın girdi maliyeti bir kilogram için 7 TL. Çiftçilerimizin zarar etmemesi için enflasyona göre hububat fiyatlarının en az 10 TL olarak açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Hububat fiyatlarının artmasının gelecek seneki ekim alanında da artışa neden olacağını aktaran Turanlı, "Küresel boyutta olduğu gibi ülkemiz için de en stratejik ürünlerin başında yer alan hububat ne kadar çok desteklenirse üretimi de o kadar artacaktır. Cumhurbaşkanımızdan hububat fiyatını 10 TL’nin üzerinde, prim desteğini de 1 TL’nin üzerinde açıklanmasını talep ediyoruz. Gerekli destek verilmezse üretici zarar edecek ve bu kadar önemli bir ürünü ekmeyi bırakarak başka ürünlere yönelecektir. Geçen sene hububatlarda buğday fiyatı kilogramı 6,40 TL ve TMO prim 1 TL açıklandığında birçok çiftçimiz piyasaya ürün satan çiftçilerimiz 1 TL prim desteğinden faydalanamadı. TMO bir an önce hububat alım fiyatlarını açıklayarak, çiftçilerimizin aracılara mahkum etmemeli. Geçen sene TMO’ya ürün satan çiftçilerimizin değil, tüm hububat üreticilerimiz 1 TL primden yararlanması gerekir" dedi.



Kaynak : PHA