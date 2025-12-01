Adıyaman Belediyesi, Adıyaman'ın il oluşunun 71. yılı dolayısıyla bugün TPAO Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleştirilecek etkinliklere vatandaşların kolay ulaşım sağlaması için ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağını açıkladı.

Kent kültürünün önemli değerlerinden Harfane geleneğinin sahneleneceği gecede Dellal Metin, Mehmet Aslan, Kemal Arda ve Aynur Polat gibi sevilen Adıyamanlı sanatçılar sahne alacak. Ayrıca, müzisyen kimliğiyle tanınan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de programın özel konuğu olacak.

Etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından üç farklı noktadan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Otobüsler saat 18.00'de Yeni Meydan - Çarşı önü, Adıyaman Üniversitesi KYK önü ve Safvan Bin Muattal Kız Öğrenci Yurdu önünden hareket edecek.

Tüm Adıyamanlıları etkinliğe davet eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Adıyaman'ın il oluşunun 71'inci yılı, hem tarihimize sahip çıktığımız hem de birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirdiğimiz özel bir gündür. Bu anlamlı yıldönümünü hep birlikte karşılamak, şehrimizin yeniden ayağa kalkma iradesini ve geleceğe dair ortak kararlılığımızı pekiştirecektir. Hemşehrilerimizin etkinlik alanına rahat ulaşım sağlaması için tüm hazırlıkları tamamladık. Adıyaman'a yakışır bu buluşmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE